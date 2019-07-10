В Тамбовской области многодетную мать признали виновной в жестоком обращении с детьми

СЕГОДНЯ 11:49 2019-07-10T11:49:20+03:00

Женщина ими не занималась, пропивала пособия и оставляла их без еды

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В Бондарском районе суд вынес приговор по уголовному делу по обвинению 25-летней местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетними».

Как установил суд, обвиняемая, имеющая на иждивении троих маленьких детей, не исполняла надлежащим образом свои родительские обязанности. Дома у них было не убрано и холодно, дети ходили неухоженными и в грязной одежде.

Горе-мать неоднократно оставляла детей одних без присмотра взрослых и продуктов питания, не покупала им необходимые медикаменты, выпивала в их присутствии с посторонними людьми, а также пропивала детские пособия.

- С учетом позиции государственного обвинителя, а также принимая во внимание те обстоятельства, что после возбуждения уголовного дела женщина изменила свое поведение и отношение к детям, навела порядок в доме, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU