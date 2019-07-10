В котовском Дворце культуры заменят окна на 2 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-10T11:15:55+03:00

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Городской Дворец культуры в Котовске третий год подряд становится участником партийного проекта «Культура малой Родины» по направлению «Местный дом культуры», который направлен на ремонт и обновление оборудования сельских клубов и домов культуры в городах с населением до 50 тысяч человек. В этом году учреждению выделят 2 млн рублей на замену всех 59 окон по периметру здания.

- За два года реализации проекта учреждение культуры получило денежные средства в размере 1 миллиона рублей. В 2017 году на сумму полмиллиона рублей была закуплена звуковая аппаратура, в 2018 году приобретено световое оборудование на такую же сумму, - сообщает администрация города Котовска.

Фото: ИА «ПроКотовск»

ИСТОЧНИК KP.RU