В Тамбовской области «накрыли» цех, где в кустарных условиях делали водку
Сотрудники полиции УМВД России по Тамбовской области выявили подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя, который располагался в деревне Сарымовка. Подпольное производство размещалось в заброшенном строении сельхозпредприятия. В помещении были обнаружены готовая к реализации водка, а также большое количество тары. В ходе мероприятия полицейские изъяли оборудование для розлива, 4800 тысяч бутылок готовой продукции, 4 емкости по 1000 литров каждая спиртосодержащей жидкости и около 48 тысяч пустых бутылок. Все образцы направили на экспертизу.
- В настоящее время лица, подозреваемые в совершении подпольного производства, задержаны, полицейские проводят проверку изъятой документации, устанавливаются каналы и рынки сбыта, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Возбужденно уголовное дело по статье 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции». За совершение этого преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
Фото УМВД России по Тамбовской области
Полицейские изъяли почти 5 тысяч бутылок спиртного
Цех. Моршанский район.
ИСТОЧНИК KP.RU