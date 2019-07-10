В Тамбовской области «накрыли» цех, где в кустарных условиях делали водку

СЕГОДНЯ 10:13 2019-07-10T10:21:59+03:00

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Сотрудники полиции УМВД России по Тамбовской области выявили подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя, который располагался в деревне Сарымовка. Подпольное производство размещалось в заброшенном строении сельхозпредприятия. В помещении были обнаружены готовая к реализации водка, а также большое количество тары. В ходе мероприятия полицейские изъяли оборудование для розлива, 4800 тысяч бутылок готовой продукции, 4 емкости по 1000 литров каждая спиртосодержащей жидкости и около 48 тысяч пустых бутылок. Все образцы направили на экспертизу.

- В настоящее время лица, подозреваемые в совершении подпольного производства, задержаны, полицейские проводят проверку изъятой документации, устанавливаются каналы и рынки сбыта, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Возбужденно уголовное дело по статье 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции». За совершение этого преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Фото УМВД России по Тамбовской области

Полицейские изъяли почти 5 тысяч бутылок спиртного

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tambov.kp.ru/video/embed/719393" frameborder="0"></iframe> Цех. Моршанский район.

ИСТОЧНИК KP.RU