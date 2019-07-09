В Тамбове полицейские задержали 27-летнего продавца героина

СЕГОДНЯ 17:30 2019-07-09T17:30:49+03:00

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Тамбовские полицейские подвели итоги первого этапа профилактической операции «Мак-2019», который проходил в регионе с 19 по 28 июня. Всего было возбуждено 37 уголовных дел по ст. 228 (части 1 и 2) УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка изготовление наркотических средств без цели сбыта», 40 уголовных дел по ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», два уголовных дела по ст. 231 УК России «Незаконное культивирование наркосодержащих растений».

Кроме того, оперативниками был ликвидирован наркопритон в Рассказовском районе, а следователем ОМВД России по Тамбовскому району возбуждено производство по уголовному делу на предмет незаконноого хранения сильнодействующих и ядовитых веществ.

- Из 81 возбужденного уголовного дела, 35 дел связанны с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения, остальные дела связанны с наркотическими средствами синтетического происхождения. С положительной стороны можно отметить ОМВД по г. Мичуринску, МОМВД «Мичуринский», «Уваровский», «Моршанский», «Рассказовский», «Первомайский», «Тамбовский», УМВД по г. Тамбову, ОМВД по Сосновскому, Жердевскому районам, - комментируют в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

В рамках профилактической операции наркополицейские задержали 27-летнего тамбовчанина. Установлено, что 2 июля на улице Магистральной, 2 областного центра он сбыл 0,61 гр. героина 32-летней женщине.

В этот же день молодой человек на улице Советской продал 0,56 грамма героина 30-летнему мужчине и 0,69 грамма героина его ровеснику, проживающим в городе Тамбове. Незаконный бизнес смертельно опасными средствами был прерван оперативниками. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, санкция которого грозит виновному лишением свободы на срок до восьми лет.

Еще одного наркомана полицейские задержали 8 июля в микрорайоне Северный поселка Строитель. У 21-летнего парня, проживающего в Котовске, в кармане куртки нашли 0,9 грамма наркотического средства «гашиш», приобретенного им бесконтактным способом.

- В период проведения 1 этапа операции выявлено 152 очага дикорастущей конопли и мака на общей площади 13078 квадратных метров. Уничтожено 135 очагов дикорастущей конопли и мака на общей площади 5424 квадратных метров. Вес уничтоженных растений составил более 2,5 тонн, - добавили в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU