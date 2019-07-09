2019-07-09T16:26:57+03:00
Общество

Аэропорт «Тамбов» и его директора оштрафовали на 120 тысяч рублей

Транспортная прокуратура выявила нарушение антикоррупционного законодательства
Ксения АЛЕШИНА
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Мичуринская транспортная прокуратура проверила как ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов» исполняет законодательство о противодействии коррупции и зафиксировала нарушение. Установлено, что учреждение заключило трудовой договор с работником, который ранее занимал должность государственного гражданского служащего Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, не уведомив об этом прежнего работодателя.

- Прокурором в отношении учреждения и его директора возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего». В адрес директора Учреждения направлено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщает Мичуринская транспортная прокуратура.

Постановлениями мирового судьи судебного участка № 3 Тамбовского района аэропорт и его руководитель признаны виновными в совершении административных правонарушений. Их оштрафовали на общую сумму 120 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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