В Тамбовском районе впервые пройдет гастрономический фестиваль ремесленного сыра

СЕГОДНЯ 13:43 2019-07-09T13:43:49+03:00

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В субботу, 13 июля, на площадке Татановской школы агробизнеса в Тамбовском районе состоится первый гастрономический фестиваль ремесленного сыра. Участие в нем примут фермеры, которые производят сыры и кисломолочную продукцию.

У гостей праздника будет возможность продегустировать такие виды сыра как качотта, халуми, адыгейский, моцарелла, страчателла, чечил, а также узнать тайны их производства. Площадку для проведения фестиваля выбрали не случайно, ведь именно в стенах школы агробизнеса ученики постигают азы агробизнес-образования и выращивают экологически чистую продукцию.

По словам организаторов, фестиваль будет семейным, поэтому там ждут родителей с детьми. Тем более, что на образовательной площадке, помимо дегустации пройдут мастер-классы не только для взрослых, но и маленьких гостей.

- В программе фестиваля: выставка коз Анненской породы, дегустация фермерских сыров, по итогам которой будет выбран «Лучший сыр» по мнению профессионального жюри и сыр в номинации «Народный выбор». В рамках деловой части запланирована лекция ведущих специалистов ВНИИ Племенного дела (Москва) по разведению коз молочных пород, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Кроме того, гостям праздника предлагается поработать на гончарном круге, научиться плести цветочные венки. Для детей запланирована отдельная программа. Их приглашают на «День рождения семерых козлят», на котором можно будет покормить животных и поиграть с ними. Каждому гостю организаторы обещают сладкие угощения. Также на фестивале будет работать кукольный театр и пройдет шоу гигантских мыльных пузырей.

ИСТОЧНИК KP.RU