Отходы из ямы Беккари в Тамбове могли растаскивать кошки и собаки

СЕГОДНЯ 13:15 2019-07-09T13:15:32+03:00

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Прокуратура выявила нарушения требований законодательства при обращении с биологическими отходами. Как показала проверка, на территории Советского района расположена биотермическая яма (яма Беккари), которая находится на балансе МБУ «Спецтехуниверсал» и предназначена для уничтожения трупов животных.

Как оказалось, в бетонной панели ограждения ямы имеются многочисленные полости, а это значит, что туда свободно могут проникнуть кошки и собаки, а также другие животные, тем самым создается угроза распространения различных заболеваний

- Для устранения указанных нарушений законодательства прокуратура внесла представление в адрес директора муниципального учреждения. Одновременно в отношении должностного лица учреждения, ответственного за указанный участок работы, возбуждено дело об административном правонарушении ч.1 ст.10.6 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил). Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU