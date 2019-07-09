В Тамбове 17-летняя пассажирка отечественного авто получила травмы в ДТП
В Тамбове, 8 июля, примерно в шесть часов вечера на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Советская и Ленинградская произошла авария. Иномарка «Форд Куга», за рулем которой находился 34-летний водитель, при повороте налево врезалась в автомобиль «Лада Гранта». Отечественной легковушкой управлял 42-летний мужчина.
- В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада Гранта», 17-летняя девушка, получила телесные повреждения и была доставлена в детскую областную больницу города Тамбова, - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области.
Авария произошла на перекрестке улиц Советская и ЛенинградскаяФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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