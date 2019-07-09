В Тамбове 17-летняя пассажирка отечественного авто получила травмы в ДТП

СЕГОДНЯ 12:46 2019-07-09T12:48:06+03:00

Пострадавшая находилась на пассажирском сиденье "Лады Гранты" Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Девушку увезли в больницу с места происшествия

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В Тамбове, 8 июля, примерно в шесть часов вечера на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Советская и Ленинградская произошла авария. Иномарка «Форд Куга», за рулем которой находился 34-летний водитель, при повороте налево врезалась в автомобиль «Лада Гранта». Отечественной легковушкой управлял 42-летний мужчина.

- В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада Гранта», 17-летняя девушка, получила телесные повреждения и была доставлена в детскую областную больницу города Тамбова, - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области.

Авария произошла на перекрестке улиц Советская и ЛенинградскаяФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU