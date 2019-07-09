Крышу дома в Тамбове, где обрушился бетонный парапет, отремонтируют в конце августа

СЕГОДНЯ 12:26 2019-07-09T12:47:25+03:00

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Крышу дома на улице Рылеева, 75 корпус 1 в Тамбове, которая пострадала от падения бетонной плиты-парапета, капитально отремонтируют к концу лета. Обрушение бетонной конструкции произошло ранним утром 9 июля. В результате от залития пострадали две квартиры, расположенные на верхнем этаже. Как сообщили в администрации Тамбовской области, из-за ЧП, многоэтажку в экстренном порядке решили внести в программу капремонта.

- Сейчас в доме ведется подготовка к демонтажу перекрытий, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Управляющей компанией совместно с проектной организацией проводится обследование всей кровли с целью выявления слабых участков. Принято решение о монтаже временной кровли из профнастила. Затем, в конце августа, планируется восстановление крыши в рамках программы капремонта.

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ИСТОЧНИК KP.RU