Мошенники похитили у жительницы Тамбовской области 34 тысячи рублей
Женщина хотела взять кредит по интернету
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За прошедшие сутки мошенники обманули жительницу Мичуринска. 33-летняя женщина нашла объявление в интернете о льготном кредите. В результате общения она назвала мошеннику данные своей банковской карты. После чего абонент перестал выходить на связь, а с ее банковского счета было похищено 34 тысячи рублей.
- По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.
Только за шесть месяцев текущего года, по данным полиции, в регионе зарегистрировано более 700 фактов мошенничества.
ИСТОЧНИК KP.RU