2019-07-09T11:43:25+03:00
Происшествия

Мошенники похитили у жительницы Тамбовской области 34 тысячи рублей

Женщина хотела взять кредит по интернету
Ирина БУРЯКОВА
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За прошедшие сутки мошенники обманули жительницу Мичуринска. 33-летняя женщина нашла объявление в интернете о льготном кредите. В результате общения она назвала мошеннику данные своей банковской карты. После чего абонент перестал выходить на связь, а с ее банковского счета было похищено 34 тысячи рублей.

- По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Только за шесть месяцев текущего года, по данным полиции, в регионе зарегистрировано более 700 фактов мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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