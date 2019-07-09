2019-07-09T12:03:03+03:00
Происшествия

В Тамбове столкнулись легковушка и мопед: есть пострадавший

Водитель двухколесного транспорта попал в больницу
Ксения АЛЕШИНА
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ДТП произошло на перекрестке улиц Сабуровская и ПахотнаяДТП произошло на перекрестке улиц Сабуровская и ПахотнаяФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло 8 июля около 17:20 на перекрестке улиц Сабуровская и Пахотная в районе дома №2 «В» города Тамбова. Автомобиль «Лада Ларгус», за рулем которого находился 50-летний водитель, столкнулся с мопедом «Альфа» под управлением 56-летнего мужчины.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии водитель мопеда получил ранения и бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

В отечественном автомобиле никто не пострадал Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В отечественном автомобиле никто не пострадалФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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