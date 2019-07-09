Житель Тамбовщины смастерил ружье и хранил его дома

СЕГОДНЯ 11:19 2019-07-09T11:19:35+03:00

Как оказалось, были у него и патроны

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8 июля в дежурную часть поступила информация о том, что житель села Платоновка Рассказовского района хранит дома стреляющие устройство. Полицейские навестили 53-летнего мужчину и действительно обнаружили в его доме самострел, который изъяли вместе с 12 патронами.

- Так называемый «поджигной» он изготовил около двух лет назад по месту жительства, а патроны нашел десять лет назад в сарае у своего родственника, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Подобное преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей.

- Проводится дальнейшая проверка. В отношении недобросовестного владельца незарегистрированного оружия будет принято процессуальное решение, - отметили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU