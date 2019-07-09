2019-07-09T10:40:16+03:00
Общество

Житель Тамбовщины из-за долга по кредиту в 300 тысяч рублей может лишиться машины

Приставы арестовали его автомобиль
Ксения АЛЕШИНА
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В Мордовском районе мужчина задолжал по кредитным платежам более 300 тысяч рублей. Добровольно погашать долг он не стремился, на прием в отдел судебных приставов не являлся и встречи с ними избегал.

Судебный пристав установил, что за должником числится автомобиль «Lada Priora», однако мужчина свое имущество скрывал и от уплаты кредита отказывался. Тогда пристав объявил машину в розыск.

- В ходе проведения совместного рейдового мероприятия с сотрудниками ОГИБДД МОМВД России «Мордовский» гражданин Б. был остановлен для проверки документов. Встреча с служителями Закона застала мужчину врасплох. В результате чего, в присутствии понятых был наложен арест на автомобиль марки «Lada Priora», принадлежащий неплательщику. Теперь у должника есть 10 дней на оплату всей задолженности. В случае не оплаты автомобиль будет принудительно реализован, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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