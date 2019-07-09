Болельщиков зовут на встречу с ФК «Тамбов»

СЕГОДНЯ 09:34 2019-07-09T09:34:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В преддверии старта дебютного сезона в Российской Премьер-Лиге, футбольный клуб «Тамбов» приглашает болельщиков и любителей этого вида спорта на торжественную встречу с командой, которая состоится в четверг, 11-го июля, в здании учебного театра ТГУ имени Г.Р. Державина.

Во время неформального мероприятия, каждый сможет пообщаться с руководителями и игроками клуба, задать все интересующие вопросы, а также приобрести атрибутику, взять автографы, сфотографироваться с игроками и победным Кубком Олимп-Первенства Футбольной Национальной Лиги сезона 2018/2019.

- Также в программе торжественной встречи запланированы: презентация новых игроков и знакомство с молодёжной командой («Тамбов-М»), презентация нового логотипа клуба, персональная фото- и автограф-сессия с Евгением Шляковым, киберспортивный футбольный турнир «Болельщики против игроков», конкурсы с памятными и ценными призами и многое другое, - рассказали в пресс-службе ФК «Тамбов». - Мы ждём всех по адресу: ул. Советская, д. 6. Зоны активностей для болельщиков откроются в 18:00. Основное мероприятие на сцене начнется в 19:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU