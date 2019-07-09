2019-07-09T09:34:48+03:00
Спорт

Болельщиков зовут на встречу с ФК «Тамбов»

Знакомство с командой состоится 11 июля в учебном театре ТГУ
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Горожан приглашают познакомиться с обновленной командойГорожан приглашают познакомиться с обновленной командой
Изменить размер текста:

В преддверии старта дебютного сезона в Российской Премьер-Лиге, футбольный клуб «Тамбов» приглашает болельщиков и любителей этого вида спорта на торжественную встречу с командой, которая состоится в четверг, 11-го июля, в здании учебного театра ТГУ имени Г.Р. Державина.

Во время неформального мероприятия, каждый сможет пообщаться с руководителями и игроками клуба, задать все интересующие вопросы, а также приобрести атрибутику, взять автографы, сфотографироваться с игроками и победным Кубком Олимп-Первенства Футбольной Национальной Лиги сезона 2018/2019.

- Также в программе торжественной встречи запланированы: презентация новых игроков и знакомство с молодёжной командой («Тамбов-М»), презентация нового логотипа клуба, персональная фото- и автограф-сессия с Евгением Шляковым, киберспортивный футбольный турнир «Болельщики против игроков», конкурсы с памятными и ценными призами и многое другое, - рассказали в пресс-службе ФК «Тамбов». - Мы ждём всех по адресу: ул. Советская, д. 6. Зоны активностей для болельщиков откроются в 18:00. Основное мероприятие на сцене начнется в 19:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Север Тамбова на ночь останется без воды
В одном из скверов Тамбовщины демонтируют опасную детскую площадку
В Тамбовском районе впервые пройдет гастрономический фестиваль ремесленного сыра
Отходы из ямы Беккари в Тамбове могли растаскивать кошки и собаки
В Тамбове 17-летняя пассажирка отечественного авто получила травмы в ДТП
Крышу дома в Тамбове, где обрушился бетонный парапет, отремонтируют в конце августа
Мошенники похитили у жительницы Тамбовской области 34 тысячи рублей
Житель Тамбовщины смастерил ружье и хранил его дома
Восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в массовой аварии под Тамбовом
В Тамбове столкнулись легковушка и мопед: есть пострадавший
Житель Тамбовщины из-за долга по кредиту в 300 тысяч рублей может лишиться машины
В девятиэтажке на улице Рылеева в Тамбове обрушилась кровля
Трое жителей Тамбовщины обворовали предприятия региона на миллион рублей
Тамбовские полицейские задержали "телефонного" мошенника в Самарской области
Тамбовчанина подозревают в убийстве жены и нападении на 17-летнего сына
В рамках капремонта на Тамбовщине отремонтировали 41 дом
В Тамбове из-за ремонта теплосети на 10 дней перекроют участок улицы К. Маркса
Мичуринская актриса победила в номинации «Лучшая женская роль» на театральном фестивале
Юный тамбовчанин врезался в мотоцикл
Магистров ВГУ поздравили с окончанием вуза
В Тамбовской области в огне погибли двое братьев
На Тамбовщине забраковали больше тонны «молочки»
Двухлетний тамбовчанин вернулся в Дом ребенка после операции на сердце, которую провели в Пензе