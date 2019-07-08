Тамбовчанина подозревают в убийстве жены и нападении на 17-летнего сына

СЕГОДНЯ 17:54 2019-07-08T17:54:54+03:00

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Следователи регионального СКР выясняют обстоятельства гибели жительницы села Сабуро-Покровское Никифоровского района. Тело женщины обнаружили ночью 7 июля на дороге у одного из домов. По данному факту в Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении данного преступления задержан 47-летний муж погибшей. По версии следствия, после возвращения домой с празднования юбилейного дня рождения родственника между супругами произошла ссора, во время которой пьяный мужчина схватил со стола нож и нанес женщине удар в живот. Испугавшись, она сразу выбежала на улицу, но рядом с домом потеряла сознание. В конфликт между родителями пытался вмешаться их 17-летний сын, которому отец также причинил ножевые ранения. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть потерпевший и госпитализировали юношу в больницу. Полученные им ранения не представляют опасность для жизни.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU