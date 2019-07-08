Трое жителей Тамбовщины обворовали предприятия региона на миллион рублей

СЕГОДНЯ 18:12 2019-07-08T18:12:14+03:00

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Сотрудники уголовного розыска задержали троих уроженцев Петровского района, подозреваемых в имущественных преступлениях. В ходе расследования полицейские установили, что эти люди совершили серию краж в нескольких районах области.

Так, в Тамбовском районе они разукомплектовали три грузовика и вынесли оборудование с автомастерской. А в Петровском и Мичуринском районе обворовали пункты приема металлолома.

- Преступники выбирали те организации, в которых отсутствовала охрана. В ночное время, проникнув на территорию организации, молодые люди забрали цветной метал, денежные средства, ценные вещи. Краденое имущество реализовывали в Липецкой области. Добытые противоправным путем деньги злоумышленники тратили на собственные нужды, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время у сотрудников уголовного розыска есть доказательства о причастности задержанных к десяти кражам, совершенным в Тамбове, Петровском, Тамбовском и Мичуринском районах. Ущерб составил более миллиона рублей.

- Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ. Злоумышленники проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений, - отметили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU