В Тамбове из-за ремонта теплосети на 10 дней перекроют участок улицы К. Маркса

СЕГОДНЯ 17:21 2019-07-08T17:21:20+03:00

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Тамбовские теплоэнергетики с 9 июля приступают к ремонту сети, расположенной в тепловой камере на улице К. Маркса, за ЛДС «Кристалл». На время работ, которые, как предполагается, продлятся до 19 июля, проезд от улицы Куйбышева до ул. Мичуринской для транспорта будет закрыт. Объезд места ремонта организуют по улице Мичуринской. По словам главного инженера Тамбовского филиала «Квадры» Алексея Нечаева, серьезное повреждение на трубопроводе выявили в ходе гидравлических испытаний.

- Из-за подтопления камеры грунтовыми водами, металл теплосети подвергся коррозии, - говорит Алексей Нечаев. - Хорошо, что слабый участок обнаружился в результате опрессовки, а не в отопительный период.

Чтобы закончить ремонт как можно быстрее, энергетики будут работать в две смены с 6 утра до 12 ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU