Тамбовские полицейские задержали "телефонного" мошенника в Самарской области

СЕГОДНЯ 17:57 2019-07-08T17:57:58+03:00

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За минувшие сутки полицейские раскрыли преступление, произошедшее на Тамбовщине две недели назад. Так, 25 июня 43-летней жительнице Никифоровского района позвонил неизвестный и сказал, что ее сын попал в серьезное ДТП, сбив человека, и может надолго сесть в тюрьму. Чтобы «вытащить» молодого человека из тюрьмы, необходимо заплатить крупную сумму.

Находясь в шоке, женщина согласилась на условия афериста, при этом злоумышленник просил не бросать трубку и постоянно находиться на связи, иначе сделка сорвется. В итоге в поселке Дмитриевка 43-летняя гражданка перевела через терминал 40 тысяч рублей на неизвестный счет. Позже, успокоившись, потерпевшая выяснила, что с сыном все в порядке, и обратилась в полицию.

В ходе проведения оперативно розыскных мероприятий и выезда в служебную командировку в Самарскую область сотрудники тамбовского уголовного розыска нашли и задержали мошенника. Им оказался 27-летний мужчина.

- Доставленный в отдел полиции гражданин дал признательные показания, пояснив, что решил таким образом подзаработать. Все полученные преступным путем деньги задержанный успел потратить, теперь ему придется возместить причиненный материальный ущерб потерпевшей, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Тамбовские стражи порядка возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Для граждан, решивших заработать деньги мошенническим путем, предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU