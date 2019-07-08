Юный тамбовчанин врезался в мотоцикл

СЕГОДНЯ 16:33 2019-07-08T16:33:57+03:00

В аварии пострадали двое подростков 15 и 16 лет

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Авария, в которой пострадали двое подростков, произошла 6 июля в 23 часов 30 минут на улице Красноармейской в районе дома №16 города Кирсанова. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, водитель мотоцикла «ALFA», пятнадцатилетний подросток, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с мотоциклом «Cobracrossfire 125» под управлением шестнадцатилетнего подростка.

- В результате аварии водитель мотоцикла «ALFA» получил телесные повреждения и был доставлен в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU