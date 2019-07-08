В рамках капремонта на Тамбовщине отремонтировали 41 дом

СЕГОДНЯ 17:40 2019-07-08T17:40:54+03:00

Осталось привести в порядок до конца года 227 многоэтажек

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В текущем году капремонт ожидает 268 многоэтажек в 37 муниципалитетах Тамбовской области. На сегодняшний день в регионе уже отремонтирован 41 дом. Известно, что комиссия приняла в эксплуатацию 30 многоэтажек. Напомним, что на капитальный ремонт многоквартирных домов потратят 677 миллионов рублей.

По информации Фонда ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тамбовской области, в 20 многоэтажках Тамбова заменят 90 лифтов на общую сумму 178 миллионов рублей. Работы выполнены в пяти домах.

- В доме 67 по улице Полынковская установлено шесть новых лифтов. Столько же – в доме 3 по улице Сергеева-Ценского. Активно ведутся работы в доме 112 «Д» по улице Мичуринская. Это типовая советская девятиэтажка, где проживает много семей с детьми, люди старшего поколения, которым исправно работающий лифт жизненно необходи, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

В целом по Тамбовщине в 24 многоэтажках будут заменены 104 лифта, на что потратят 204 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU