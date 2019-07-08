На Тамбовщине забраковали больше тонны «молочки»

СЕГОДНЯ 15:34 2019-07-08T15:34:05+03:00

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Специалисты регионального Управлением Роспотребнадзора во втором квартале этого года проводили проверку молочной продукции, которая поступила на продажу в местные торговые точки. По итогам этих проверок в реализации сняли 7 партий «молочки» общим весом 1039 кг.

- Эта продукция не отвечала необходимым требованиям по результатам лабораторного контроля, по причине отсутствия полной и достоверной информации, отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность реализуемой продукции, а также по причине истекшего срока годности молочной продукции, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий специалисты исследовали 370 проб молочной продукции. Токсичных элементов, опасных для здоровья тамбовчан, в пробах не нашли. Зато среди образцов обнаружили «нарушителей» по микробиологическим показателям, их доля составила 1,3%. Удельный вес проб молочной продукции, не соответствующей нормативам по физико-химическим показателям составил 8,6% по показателям фальсификации –3,7%. Фальсификат обнаружили среди молока, сливочного масла и сыра. Вся продукцию изъяли из оборота.

ИСТОЧНИК KP.RU