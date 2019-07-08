Двухлетний тамбовчанин вернулся в Дом ребенка после операции на сердце, которую провели в Пензе

СЕГОДНЯ 15:04 2019-07-08T15:05:44+03:00

Малыш может надеяться на возвращение к родным маме и папе

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На днях из Пензы в тамбовский Дом ребенка вернулся двухлетний малыш с пороком сердца, который успешно перенес операцию и дорогу домой. Известно, что послеоперационный период проходит без осложнений.

- Несмотря на наличие инвалидности, после объемной и длительной работы с родителями администрации Дома ребенка, команды психологов, врачей, соцработника и юриста, у малыша появился реальный шанс на скорое возвращение в кровную семью, - рассказали в управлении здравоохранения Тамбовской области.

Отметим, что на протяжении многих лет Тамбовский областной специализированный Дом ребенка сотрудничает с ГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения России Федерации (г. Пенза), детским ортопедическим институтом им. Г.И. Турнера (г. Санкт-Петербург), где консультируются и проходят операционное лечение маленькие тамбовчане.

Зачастую, семьи, в которых рождается ребенок с ограниченными возможностями здоровья, отказываются от него. Тамбовский областной специализированный Дом ребенка - единственное учреждение в области, которое принимает таких детей с рождения и до 4-х лет. Почти треть воспитанников - инвалиды с врожденными аномалиями развития. Для лечения этих патологий тамбовские врачи используют высокие технологии.

Фото: региональное управление здравоохранения

ИСТОЧНИК KP.RU