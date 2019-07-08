Двухлетний тамбовчанин вернулся в Дом ребенка после операции на сердце, которую провели в Пензе
На днях из Пензы в тамбовский Дом ребенка вернулся двухлетний малыш с пороком сердца, который успешно перенес операцию и дорогу домой. Известно, что послеоперационный период проходит без осложнений.
- Несмотря на наличие инвалидности, после объемной и длительной работы с родителями администрации Дома ребенка, команды психологов, врачей, соцработника и юриста, у малыша появился реальный шанс на скорое возвращение в кровную семью, - рассказали в управлении здравоохранения Тамбовской области.
Отметим, что на протяжении многих лет Тамбовский областной специализированный Дом ребенка сотрудничает с ГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения России Федерации (г. Пенза), детским ортопедическим институтом им. Г.И. Турнера (г. Санкт-Петербург), где консультируются и проходят операционное лечение маленькие тамбовчане.
Зачастую, семьи, в которых рождается ребенок с ограниченными возможностями здоровья, отказываются от него. Тамбовский областной специализированный Дом ребенка - единственное учреждение в области, которое принимает таких детей с рождения и до 4-х лет. Почти треть воспитанников - инвалиды с врожденными аномалиями развития. Для лечения этих патологий тамбовские врачи используют высокие технологии.
Фото: региональное управление здравоохранения
ИСТОЧНИК KP.RU