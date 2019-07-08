Участница «Фабрики звезд» выступит на фестивале «Вишневарово» в Тамбовской области

СЕГОДНЯ 14:01 2019-07-08T17:59:19+03:00

Выступление певицы ожидается во второй день фестиваля

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В городе Уварово 12 и 13 июля состоится IV открытый летний гастрономический фестиваль «Вишневарово». Участников мероприятия ждут увлекательные конкурсы, зрелищные состязания, гастрономические изыски и яркие выступления творческих коллективов, а также выступление специального гостя, участницы «Фабрики-звезд» Юлии Михальчик.

- Фестиваль откроет вишневое авторалли, которое пройдет на автодроме ДОСААФ. Основные действа развернутся в зоне Вишневого сквера. Кроме того, гости праздника смогут увидеть народные танцы, старинные обряды, костюмированный парад участников, принять участие в квестах, посетить ярмарки и мастер-классы по приготовлению кулинарных блюд с вишней.

12 июля запланировано участие творческих коллективов, таких как «Вишнёвый сад» (Тамбов), гармониста Александра Маняхина (г. Тамбов), который входит в золотую десятку гармонистов России. Дискотеку «Вишнёвая Бамбарбия Киргуду» готовит тамбовская кавер-группа «K.A.R.P.», - сообщает пресс-служба администрации города Уварово.

Юлия Михальчик - певица, композитор, автор песен, обладательница третьего места в телепроекте «Фабрика звезд-3» споет на второй день фестиваля в финале праздника, 13 июля, в 22:00 часа. Фестиваль завершится салютом «Вишневый БУМ!!!» в 23:00.

Фото: администрация города Уварово

ИСТОЧНИК KP.RU