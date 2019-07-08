Тамбовские полицейские разыскивают мошенника, обманувшего врача

СЕГОДНЯ 13:24 2019-07-08T13:28:24+03:00

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Днем 6 июля 36-летней жительнице Тамбова, которая работает в одной из подмосковных больниц, позвонил неизвестный. Мужчина сообщил женщине, что ее родной брат попал в сложную ситуацию и ему срочно требуются деньги. Под предлогом оказания помощи брату, попавшему в беду, через услуги «мобильного банка» злоумышленник завладел деньгами в сумме 22 тысячи рублей, которые врач ему перевела. К вечеру выяснилось, что с братом все в порядке, а вот деньги ушли в карман мошенника.

- Преступные действия задокументированы. Однако по скриншотам с распечаток телефонных звонков из других регионов найти абонента-мошенника и наказать очень непросто, - отмечают в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время полицейские разыскивают мошенника.

- В текущем году уже более 380 жителей Тамбовской области стали жертвами разных форм мошенничества. При этом, в большинстве своем, мошенники пользуются бесконтактным способом совершения преступлений, находясь в другом российском регионе, далеко от места проживания потерпевших, - говорят в полиции. - Дежурная часть по телефону 799-365 в круглосуточном режиме принимает сообщения о попытках и совершенных преступлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU