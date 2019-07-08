На Северном обходе Тамбова фура, перевозящая зерноуборочный комбайн, протаранила иномарку

СЕГОДНЯ 12:32 2019-07-08T12:32:50+03:00

Водитель фуры не справился с управлением Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария произошла 6 июля в час дня на 34-м километре автодороги «Северный обход города Тамбова». Автомобиль «МАН» в составе полуприцепа MAX Trailer, перевозящий зерноуборочный комбайн, 48-летний водитель которого при неблагоприятных погодных условиях не справился с управлением, столкнулся с иномаркой «Фольксваген Туарег». Внедорожником управлял 79-летний пенсионер.

По информации УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген Туарег» и его пассажиры, 78-летняя женщина и 41-летний мужчина, получили телесные повреждения. Пострадавших осмотрела на месте происшествия бригада скорой медицинской помощи.

Пострадали водитель и два пассажира "Фольксвагена"Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU