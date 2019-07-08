Полицейский помешал тамбовчанину ломать забор и получил за это гвоздодером

СЕГОДНЯ 13:00 2019-07-08T14:03:52+03:00

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Сентябрьским днем прошлого года стражи порядка из отдела полиции №2 заметили на улице мужчину, в руках у которого был гвоздодер и ножовка. Этими инструментами он пытался повредить металлическое ограждение, установленное на прилегающей территории к зданию полиции. Один из полицейских вышел, чтобы остановить злоумышленника. Но 61-летний разбойник напал на представителя власти, нанеся ему удар гвоздодером в область предплечья.

Мужчину задержали и возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

- Суд назначил 61-летнему жителю Тамбова наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU