У тамбовчанки родственник угнал автомобиль

СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-08T12:00:10+03:00

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6 июля в дежурную часть обратилась 24-летняя жительница села Троицкая Дубрава Тамбовского района. Девушка рассказала полицейскими, что у нее угнали автомобиль ВАЗ-2110. На место выехала оперативная группа, стражи порядка опросили потерпевшую и ее соседей.

В результате розыска машина была обнаружена сотрудниками полиции на одной из ближайших улиц. В итоге был задержан и подозреваемый - 25-летний парень.

- Данный гражданин был доставлен в отдел полиции, задержанный дал признательные показания. Оказалось парень знал, что авто не было закрыто, так как он является родственником потерпевшей. Установлено, что ранее, в 2018 году, задержанный уже имел проблемы с законом, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU