Тамбовчанка отдала мошеннице деньги и золото в надежде снять порчу
В поселке Новая Ляда Тамбовского района к 24-летней девушке подошла женщина, и сообщила, что на ней лежит порча, однако она может снять ее. Доверчивая тамбовчанка отдала мошеннице 12 тысяч рублей и золотые украшения, однако вскоре поняла, что чуда и не будет.
Сотрудники полиции установили причастность к совершению преступления 52-летней жительницы Ростовской области. Стражи порядка задержали ее и изъяли похищенные деньги и золото.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU