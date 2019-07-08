Тамбовчанка отдала мошеннице деньги и золото в надежде снять порчу

СЕГОДНЯ 11:27 2019-07-08T11:27:50+03:00

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В поселке Новая Ляда Тамбовского района к 24-летней девушке подошла женщина, и сообщила, что на ней лежит порча, однако она может снять ее. Доверчивая тамбовчанка отдала мошеннице 12 тысяч рублей и золотые украшения, однако вскоре поняла, что чуда и не будет.

Сотрудники полиции установили причастность к совершению преступления 52-летней жительницы Ростовской области. Стражи порядка задержали ее и изъяли похищенные деньги и золото.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU