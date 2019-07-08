Администрацию Тамбова оштрафовали за ненадлежащее содержание дома Теннис

СЕГОДНЯ 10:01 2019-07-08T10:01:39+03:00

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Администрацию города Тамбова наказали за ненадлежащие содержание памятника культуры регионального значения «Дом предводителя Тамбовского дворянства А.И. Сатина» (он же дом дворян Теннис), расположенного в областном центре на улице Комсомольской, 41.

Тревогу по поводу состояния объекта культурного наследия забили градозащитники. Дом, как оказалось, не был законсервирован, попасть сюда мог кто угодно, более того общественники стали свидетелями того, как из кладки дома вырезают кирпичи.

- В апреле этого года, в рамках проверки обращения, поступившего в адрес Управления, были проведены мероприятия по контролю за состоянием объекта культурного наследия регионального значения, - рассказали в областном управлении Госохраны памятников. - В ходе проведения осмотра было установлено, что объект нуждается в срочном проведении работ по сохранению и принятию мер, направленных на недопущение проникновения на объект посторонних лиц. Собственнику объекта были установлены требования по проведению вышеуказанных работ с указанием сроков их исполнения.

Проверяющие установили, что ряд этих требований собственник объекта, которым является муниципалитет, не исполнил. Специалисты управления составили протокол об административном правонарушении и направили его в суд для рассмотрения. Решением суда мэрия привлечена к административной ответственности в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU