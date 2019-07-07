В Тамбовскую область придут грозы и ливни

7 Июль 19:45 2019-07-07T19:45:51+03:00

Изменить размер текста: A A

По прогнозам синоптиков в понедельник, 8 июля, на территории региона ухудшится погода. Ожидаются грозы, местами сильные дожди, при грозах порывы ветра до 18 м/с. Это может привести к увеличению количества ДТП и аварий на объектах ЖКХ, а также затруднению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

В такую погоды специалисты советуют жителям области во время подъема или спуска по лестницам держаться за поручни и перила. Быть аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Пересекать улицу только в обозначенных местах. Не находиться рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Убрать с балконов хозяйственное имущество в дом или подвал.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и снижать скорость вблизи учреждений образования, здравоохранения, а также в районе пешеходных переходов. Номер вызова экстренных служб: «101» (для мобильных телефонов), «01» (для городских телефонов). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Тамбовской области – 72-99-50.

ИСТОЧНИК KP.RU