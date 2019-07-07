Юным художникам из Тамбовской области предлагают поучаствовать во всероссийском конкурсе комиксов

7 Июль 14:52 2019-07-07T14:52:51+03:00

Серия рисунков должна рассказывать о мечте героя и о том, как он собирается ее добиться

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Юным тамбовчанам предлагают принять участие во всероссийском конкурсе детских комиксов. На «#ЛетоТвоихПобед» принимаются работы, рассказывающие о достижениях, которых ребята планируют добиться летом или о том, чего они уже достигли. Таким образом, короткая серия рисунков должна рассказывать о мечте героя и о том, как он собирается ее реализовать.

К участию приглашаются школьники в возрасте от 7 до 14 лет. Организаторы принимают заявки до 5 августа 2019 года. Необходимо заполнить форму заявки по ссылке https://forms.gle/eAh38cyy3ZMokxoG7.

В каждой категории компетентное жюри выберет трех победителей. Торжественная церемония награждения пройдет в Музее Победы 17 августа. Музей опубликует лучшие работы на официальном сайте и в своих группах в социальных сетях. Победители в каждой из номинаций получат дипломы лауреатов конкурса. Среди призов - билеты в детский городской клуб «Лето Побед», а также подарки от фонда «Спешите делать добро!». Кроме того, рисунки шести победителей будут использованы для создания лимитированной серии открыток.

ИСТОЧНИК KP.RU