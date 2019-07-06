2019-07-06T14:15:50+03:00
Здоровье

На Тамбовщине внедряют новые технологии лечения рака

Метод позволит избавить пациентов от осложнений
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбовском областном онкологическом диспансере внедрена новая технология в хирургическом лечении ранних стадий рака молочной железы, которая позволяет выявить первый лимфоузел на пути лимфооттока от опухоли, изолированно взять его на гистологическое исследование. Она позволяет избежать таких осложнений у пациентов, как отек руки и болевой синдром.

Исследование проводится с использованием радиоизотопов. Заведующий I онкологическим отделением Сергей Барсуков и заведующая отделением радионуклидной диагностики Галина Абакумова прошли обучение в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Петрова Министерства здравоохранения РФ.

Внедрение новой технологии стало возможным благодаря современному оборудованию, которое поступило в лечебное учреждение в рамках направления «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». В соответствии с утвержденным Минздравом планом переоснащения Тамбовского областного онкологического диспансера в 2019 году запланирована закупка 45 единиц оборудования, на которые выделено 244,6 миллиона рублей. На 1 июля организованы торги и заключены контракты на поставку 44 единиц оборудования, 30 из которых уже поставлены в лечебное учреждение.

- Борьба с онкологическими заболеваниями – одно из главных направлений нацпроекта «Здравоохранение», - сообщают в пресс-службе администрации Тамбовской области. - До 2024 года в Тамбовской области помимо технического переоснащения онкологической службы также запланированы открытие 6 центров амбулаторной онкологической помощи, строительство современного онкологического диспансера, повышение качества и доступности медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, развитие системы паллиативной помощи, профилактика онкологических заболеваний за счет снижения потребления алкоголя и табака.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовчанка страдает от асоциальных соседей
В лесу под Тамбовом загорелась трава
Выпускников тамбовского университета поздравил резидент «Comedy Club» Дмитрий "Люсек" Сорокин
В Мичуринском районе епископ Гермоген освятил новый храм
В Олимпийском парке высадят деревья-крупномеры
«Октябрьский» сквер Котовска благоустроят в 2020 году
Тамбовская прокуратура сочла нарушением закрытие роддома в Жердевском районе
12 человек утонули в Тамбове
Мошенники продают билеты на матчи ФК «Тамбов» в Саранске
Во второй раз в Мичуринске состоится конкурс «Яблоневый цвет»
Тамбовчанин украл продукты из магазина и съел их
В Тамбовском районе 33-летнюю женщину пырнули ножом в живот
Четыре пляжа в Тамбове оказались непригодными для купания из-за микробов
Полицейские изъяли у жителей Тамбовщины около 2,5 кг марихуаны
Мошенник, представившись сотрудником банка, похитил у мужчины на Тамбовщине 76 тысяч рублей
Прокуратура заинтересовалась возгоранием мусора на бывшем полигоне в Тамбовской области
Новичок ФК «Тамбов» отправится на операцию в Испанию
Юная тамбовчанка стала первой на первенстве России по полиатлону
В Тамбовской области женщина на иномарке сбила 12-летнюю велосипедистку
Тамбовчанин воровал неисправные автомобили и сдавал в пункт металлолома
В Тамбове авто с прицепом, выезжая с оптовой базы, наехало на женщину-пешехода
В людных местах Мичуринска установят 52 видеокамеры стоимостью 5 миллионов рублей
В Тамбовской области под следствие попал сотрудник МЧС и директор коммерческой фирмы
Полицейские разыскали троих жителей Тамбовщины, подозреваемых в серийных хищениях
Тамбовские росгвардейцы помогли пенсионерке, которой стало плохо на улице
В Тамбовском районе дети задыхались канализационными стоками
Тамбовская автотранспортная фирма обманула государство на 36 миллионов рублей