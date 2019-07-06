2019-07-06T13:36:29+03:00
Происшествия

В лесу под Тамбовом загорелась трава

ЧП произошло вечером 5 июля в Горельском лесхозе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Лесной пожар тушили 14 человекЛесной пожар тушили 14 человек
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Тамбовские спасатели зафиксировали очередное возгорание в лесу. По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, сообщение о пожаре в Горельском лесничестве Тамбовского района, недалеко от села Заречье, поступило на пульт оперативного дежурного 5 июня в 21 час 55 минут.

- К месту возгорания выехали лесопожарная служба Горельского лесничества Тамбовского района и одно отделение ПСЧ-4, - рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области. – Вскоре пожар ликвидировали. В результате выгорела сухая трава на площади 0,03 Га. В тушении лесного пожара было задействовано 14 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС 5 человек и 1 единица техники. Погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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