Выпускников тамбовского университета поздравил резидент «Comedy Club» Дмитрий "Люсек" Сорокин

СЕГОДНЯ 13:04 2019-07-06T13:04:40+03:00

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5 июля в Тамбове прошла ставшая уже традиционной Державинская ассамблея, на которой чествовали выпускников ТГУ им. Державина. Выпускной вечер начался с торжественного шествия выпускников в мантиях по Площади Музыки. По традиции с XVIII века ассамблеи открывались полонезом и вальсом. Танцы исполнили выпускники-участники танцкласса.

На ассамблее наградили лучших выпускников за достижения в учебной и общественной деятельности, науке, спорте. В выпуске 2019 года – более 300 победителей всероссийских и международных конкурсов, 15 мастеров спорта России, 23 кандидата в мастера спорта по различным видам спорта, более 200 победителей спортивных чемпионатов и спартакиад. Состоялось награждение обладателей золотых сертификатов федерального интернет-экзамена для выпускников бакалавриата, а также студентов, вошедших в ТОП-50 рейтинга выпускников по системе Moodle. Благодарственные письма получили победители студенческого рейтинга ТГУ.

Концертная программа Державинской ассамблеи включила выступления артистов и творческих коллективов. Музыкальные номера выпускникам подарили финалист проекта на телеканале НТВ «Ты супер!», школьник из Уварова Иван Масленников, гостья из Москвы, участница фестивалей авторской песни, молодежных вокальных конкурсов Министерства культуры столицы и студенческих форумов Анна Миронова.

Для героев вечера устроили лотерею, на которой выпускникам вручили корпоративные подарки ТГУ, путевки на базу отдыха «Галдым», смарт-часы, портативную колонку, электросамокат. Кроме того, на празднике запустили конкурс в социальных сетях: выпускники адресовали первокурсникам свои пожелания. Автор, пожелавший новичкам быть дружными, выиграл квадрокоптер. Сюрпризом для всех стала видеооткрытка от резидента «Comedy Club», выпускника ТГУ 2001 года Дмитрия Сорокина.

- В завершение вечера державинцы, загадав желания, запустили в небо шары, - рассказали в пресс-службе ТГУ им. Дкржавина. - Финалом Державинской ассамблеи стал салют в честь выпускников.

ИСТОЧНИК KP.RU