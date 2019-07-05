В Мичуринском районе епископ Гермоген освятил новый храм

СЕГОДНЯ 18:01 2019-07-05T18:01:59+03:00

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В селе Еремеево Мичуринского района епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген освятил Иоанно-Предтеченский храм, который собирались возвести еще сто лет назад. Однако воплотить идею в жизнь удалось только сейчас.

В 2013 году по благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия рабочие приступили к закладке фундамента. Понадобилось шесть лет, чтобы построить новую церковь. Деньги на эти цели собирали всем миром.

Владыке Гермогену по случаю такого события подарили литографическую копию иконы Иверской Божьей Матери, которая была привезена со священной горы Афон.

Фото: Тамбовская областная Дума

ИСТОЧНИК KP.RU