2019-07-05T16:59:56+03:00
Общество

«Октябрьский» сквер Котовска благоустроят в 2020 году

Место отдыха, которое приведут в порядок, выбирали сами жители
Ксения АЛЕШИНА
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За этот сквер котовчане отдали 918 голосовЗа этот сквер котовчане отдали 918 голосов
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В Котовске подвели итоги рейтингового голосования по выбору общественного пространства для благоустройства в 2020 году. Горожане отдали свой голос за сквер «Октябрьский». Всего же было предложено четыре территории.

- В голосовании приняло участие 3043 человека. 652 человека поддержало благоустройство сквера «Карла Маркса», 728 человек проголосовало за сквер на улице Девятой Пятилетки, а 735 котовчан выбрали благоустройство сквера возле дома детского творчества. Сквер «Октябрьский» получил 918 голосов горожан.

- Конечно, сквер Октябрьский – это центр города, к которому примыкают музей, МФЦ, загс и другие важные учреждения Котовска. Но это и историческое сердце моногорода, поэтому я уважаю выбор жителей и благодарю их за участие в рейтинговом голосовании, - сказал глава города Котовска Алексей Плахотников.

Фото: ИА «ПроКотовск»

ИСТОЧНИК KP.RU

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