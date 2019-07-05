Тамбовская прокуратура сочла нарушением закрытие роддома в Жердевском районе

СЕГОДНЯ 16:31 2019-07-05T16:31:52+03:00

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Ситуация с закрытие роддома в городе Жердевка стала поводом для прокурорской проверки. Напомним, в марте этого года с ходатайством о прекращении деятельности родового отделения выступил главврач местной больницы. Дело в том, что практически одномоментно из роддома уволились два врача, и здесь остался один-единственный медик. Оперативно найти замену ушедшим сотрудникам не удалось. Поэтому, по просьбе руководителя Жердевской ЦРБ, региональное управление здравоохранения разрешило закрыть роддом. Рожать местных жительниц отправляли в тамбовский перинатальный центр или больницу архиепископа Луки, оба учреждения находятся в 130 км от Жердевки.

Жители Жердевского района, а на обслуживании больницы находится порядка 27 тысяч человек, возмутились ликвидацией единственного роддома и стали жаловаться во все инстанции. Причем не только на закрытие отделения, но и на плохое состояние больницы, а также на некачественную еду, которой кормят пациентов. Проверку изложенных в этих жалобах фактов начали в прокуратуре района. Выяснилось, что в роддоме действительно серьезный недокомплект сотрудников – здесь занято 52% имеющихся ставок. Сведения об имеющихся в учреждении вакансиях разместили, но интерес к ним никто не проявляет. Частично позволит решить вопрос с кадрами молодой специалист, который учится по целевому направлению от Жердевской ЦРБ в ординатуре рязанского медуниверситета по специальности акушер-гинеколог. Его выхода на работу в Жердевской ЦРБ ожидают в сентябре этого года. Как только отделение укомплектуют врачами, оно возобновит свою работу.

- Несмотря на принятые меры по организации оказания медицинской помощи женщинам, проживающим на территории г. Жердевки и Жердевского района, в период родов, действия администрации ТОГБУЗ «Жердевская ЦРБ» и управления здравоохранения области нельзя признать своевременными и достаточными, - уверены в прокуратуре Тамбовской области. - Закрытие родильного отделения привело к нарушению прав пациентов на доступность медицинской помощи по принципу приближенности к месту жительства. Кроме того, настоящей проверкой выявлены дефекты полов, стен и потолков в помещениях больницы, что не соответствует требованиям санитарных норм и правил. Факты ненадлежащей организации питания пациентов больницы не нашли своего подтверждения.

ИСТОЧНИК KP.RU