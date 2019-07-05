2019-07-05T15:58:52+03:00
Происшествия

12 человек утонули в Тамбове

5 детей удалось спасти от гибели на воде
Ирина БУРЯКОВА
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По данным администрации Тамбова, с начала года на водных акваториях города погибли 12 человек. Из них за пределами специально оборудованных пляжей утонули 11 человек.

Всего в областном центре 11 специально оборудованных пляжей. С 1 июня ежедневно с 11 утра до 8 часов вечера на них дежурят матросы-спасатели. За это время им удалось предотвратить несколько несчастных случаев и спасти 5 детей в возрасте от 10 до 12 лет. Всего в штате муниципального учреждения «Аварийно-спасательная служба города Тамбова» 36 спасателей.

Аномальная жара начала лета сменилась ветром и прохладой. Пляжи немноголюдны, но спасатели бдительности не теряют. Желающие искупаться все же есть, поэтому спасательный арсенал всегда наготове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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