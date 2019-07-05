Мошенники продают билеты на матчи ФК «Тамбов» в Саранске

СЕГОДНЯ 15:12 2019-07-05T15:14:31+03:00

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Как сообщает ФК «Тамбов», в Интернете мошенники на несанкционированных сайтах и платформах предлагают болельщикам в онлайн-режиме купить билеты на предстоящие домашние матчи тамбовчан, которые пройдут на футбольном стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.

- Доводим до Вашего сведения, что данные ресурсы носят исключительно мошеннический характер и не имеют никакого отношения к официальной реализации билетной программы нашего клуба. будьте внимательны!, - предупреждают представители футбольного клуба «Тамбов».

О старте продаж билетов на домашние матчи «Тамбова» болельщики смогут узнать на сайте клуба. Отметим, что ближайший матч тамбовских футболистов в рамках РПЛ состоится в Саранске 27 июля. «Волки» сыграют с московским «Спартаком».

ИСТОЧНИК KP.RU