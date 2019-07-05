2019-07-05T15:14:31+03:00
Спорт

Мошенники продают билеты на матчи ФК «Тамбов» в Саранске

Представители клуба предостерегают болельщиков
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как сообщает ФК «Тамбов», в Интернете мошенники на несанкционированных сайтах и платформах предлагают болельщикам в онлайн-режиме купить билеты на предстоящие домашние матчи тамбовчан, которые пройдут на футбольном стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.

- Доводим до Вашего сведения, что данные ресурсы носят исключительно мошеннический характер и не имеют никакого отношения к официальной реализации билетной программы нашего клуба. будьте внимательны!, - предупреждают представители футбольного клуба «Тамбов».

О старте продаж билетов на домашние матчи «Тамбова» болельщики смогут узнать на сайте клуба. Отметим, что ближайший матч тамбовских футболистов в рамках РПЛ состоится в Саранске 27 июля. «Волки» сыграют с московским «Спартаком».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во второй раз в Мичуринске состоится конкурс «Яблоневый цвет»
Тамбовчанин украл продукты из магазина и съел их
В Тамбовском районе 33-летнюю женщину пырнули ножом в живот
Четыре пляжа в Тамбове оказались непригодными для купания из-за микробов
Полицейские изъяли у жителей Тамбовщины около 2,5 кг марихуаны
Мошенник, представившись сотрудником банка, похитил у мужчины на Тамбовщине 76 тысяч рублей
Прокуратура заинтересовалась возгоранием мусора на бывшем полигоне в Тамбовской области
Новичок ФК «Тамбов» отправится на операцию в Испанию
Юная тамбовчанка стала первой на первенстве России по полиатлону
В Тамбовской области женщина на иномарке сбила 12-летнюю велосипедистку
Тамбовчанин воровал неисправные автомобили и сдавал в пункт металлолома
В Тамбове авто с прицепом, выезжая с оптовой базы, наехало на женщину-пешехода
В людных местах Мичуринска установят 52 видеокамеры стоимостью 5 миллионов рублей
В Тамбовской области под следствие попал сотрудник МЧС и директор коммерческой фирмы
Полицейские разыскали троих жителей Тамбовщины, подозреваемых в серийных хищениях
Тамбовские росгвардейцы помогли пенсионерке, которой стало плохо на улице
В Тамбовском районе дети задыхались канализационными стоками
Тамбовская автотранспортная фирма обманула государство на 36 миллионов рублей