Мошенники продают билеты на матчи ФК «Тамбов» в Саранске
Как сообщает ФК «Тамбов», в Интернете мошенники на несанкционированных сайтах и платформах предлагают болельщикам в онлайн-режиме купить билеты на предстоящие домашние матчи тамбовчан, которые пройдут на футбольном стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.
- Доводим до Вашего сведения, что данные ресурсы носят исключительно мошеннический характер и не имеют никакого отношения к официальной реализации билетной программы нашего клуба. будьте внимательны!, - предупреждают представители футбольного клуба «Тамбов».
О старте продаж билетов на домашние матчи «Тамбова» болельщики смогут узнать на сайте клуба. Отметим, что ближайший матч тамбовских футболистов в рамках РПЛ состоится в Саранске 27 июля. «Волки» сыграют с московским «Спартаком».
ИСТОЧНИК KP.RU