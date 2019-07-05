2019-07-05T14:40:58+03:00
Общество

Во второй раз в Мичуринске состоится конкурс «Яблоневый цвет»

Заявки принимаются по четырем номинациям
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Заявки принимаются до 7 сентябряЗаявки принимаются до 7 сентябряФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
Изменить размер текста:

В рамках фестиваля «Мичуринское яблоко», который пройдет в сентябре, второй год подряд администрация города объявляет конкурс «Яблоневый цвет». Его участником может стать каждый желающий. Он проводится по нескольким номинациям: «Лучший декор в тематике фестиваля», «Лучший сувенир фестиваля», «Лучшая декоративная фигура символа фестиваля», «Лучшее фото с изображением символа фестиваля».

- Для участия необходимо в срок до 7 сентября 2019 года подать заявку по установленному образцу в отдел по развитию туризма администрации города Мичуринска на адрес электронной почты turist@g45.tambov.gov.ru или в печатном виде по адресу: г.Мичуринск, ул. Коммунистическая, 64. В заявке указывается номинация, название работы, описание, данные об авторе работы: ФИО автора (коллектива авторов), возраст, контактный телефон и адрес электронной почты, - рассказывают в пресс-службе администрации наукограда.

На конкурс принимаются не более трех работ в одной номинации. При выборе победителей будут учитываться оригинальность, красочность и творческий подход. Все экспонаты в дальнейшем расположатся в музее под открытым небом, который развернется на площади им. И.В. Мичурина в «День садовода». Затем работы передадут на хранение, чтобы в следующем году они вновь украсили праздник всех садоводов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мошенники продают билеты на матчи ФК «Тамбов» в Саранске
Тамбовчанин украл продукты из магазина и съел их
В Тамбовском районе 33-летнюю женщину пырнули ножом в живот
Четыре пляжа в Тамбове оказались непригодными для купания из-за микробов
Полицейские изъяли у жителей Тамбовщины около 2,5 кг марихуаны
Мошенник, представившись сотрудником банка, похитил у мужчины на Тамбовщине 76 тысяч рублей
Прокуратура заинтересовалась возгоранием мусора на бывшем полигоне в Тамбовской области
Новичок ФК «Тамбов» отправится на операцию в Испанию
Юная тамбовчанка стала первой на первенстве России по полиатлону
В Тамбовской области женщина на иномарке сбила 12-летнюю велосипедистку
Тамбовчанин воровал неисправные автомобили и сдавал в пункт металлолома
В Тамбове авто с прицепом, выезжая с оптовой базы, наехало на женщину-пешехода
В людных местах Мичуринска установят 52 видеокамеры стоимостью 5 миллионов рублей
В Тамбовской области под следствие попал сотрудник МЧС и директор коммерческой фирмы
Полицейские разыскали троих жителей Тамбовщины, подозреваемых в серийных хищениях
Тамбовские росгвардейцы помогли пенсионерке, которой стало плохо на улице
В Тамбовском районе дети задыхались канализационными стоками
Тамбовская автотранспортная фирма обманула государство на 36 миллионов рублей