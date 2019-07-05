Во второй раз в Мичуринске состоится конкурс «Яблоневый цвет»

СЕГОДНЯ 14:40 2019-07-05T14:40:58+03:00

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В рамках фестиваля «Мичуринское яблоко», который пройдет в сентябре, второй год подряд администрация города объявляет конкурс «Яблоневый цвет». Его участником может стать каждый желающий. Он проводится по нескольким номинациям: «Лучший декор в тематике фестиваля», «Лучший сувенир фестиваля», «Лучшая декоративная фигура символа фестиваля», «Лучшее фото с изображением символа фестиваля».

- Для участия необходимо в срок до 7 сентября 2019 года подать заявку по установленному образцу в отдел по развитию туризма администрации города Мичуринска на адрес электронной почты turist@g45.tambov.gov.ru или в печатном виде по адресу: г.Мичуринск, ул. Коммунистическая, 64. В заявке указывается номинация, название работы, описание, данные об авторе работы: ФИО автора (коллектива авторов), возраст, контактный телефон и адрес электронной почты, - рассказывают в пресс-службе администрации наукограда.

На конкурс принимаются не более трех работ в одной номинации. При выборе победителей будут учитываться оригинальность, красочность и творческий подход. Все экспонаты в дальнейшем расположатся в музее под открытым небом, который развернется на площади им. И.В. Мичурина в «День садовода». Затем работы передадут на хранение, чтобы в следующем году они вновь украсили праздник всех садоводов.

ИСТОЧНИК KP.RU