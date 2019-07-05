В Тамбовском районе 33-летнюю женщину пырнули ножом в живот

СЕГОДНЯ 13:39 2019-07-05T13:39:10+03:00

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Вечером, 4 июля, в дежурную часть отдела МВД России по Тамбовскому району поступило сообщение о ножевом ранении женщины в селе Стрельцы. На место происшествия сразу же отправилась следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили 33-летнюю пострадавшую, а прибывшие врачи скорой медицинской помощи оказали ей первую помощь и доставили в больницу.

Как удалось выяснить полицейским, в одном из домов села компания распивала спиртные напитки. Во время застолья мужчина стал угрожать своей знакомой табуретом. Женщина ударила обидчика кухонным ножом в колено, а тот, в свою очередь, пырнул ее им в живот. Затем злоумышленник скрылся. Сотрудники полиции установили личность и место проживания подозреваемого, после чего задержали.

- После оказания необходимого комплекса медицинской помощи будет установлена степень причиненного вреда здоровью и возбуждено уголовное дело. 36-летний мужчина будет привлечен к ответственности в соответствии с принятым процессуальным решением, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU