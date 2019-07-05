Четыре пляжа в Тамбове оказались непригодными для купания из-за микробов

СЕГОДНЯ 13:18 2019-07-05T13:18:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Региональное управление Роспотребнадзора опубликовало результаты исследования проб воды водоемов в местах массового отдыха и купания населения. Так, специалисты не рекомендуют купаться на четырех пляжах в Тамбове в связи с неудовлетворительным качеством воды по микробиологическим показателям. Это пляж «Пригородный», р. Цна, МНТК «Микрохирургия глаза»; пляж «Детский» (правый берег канала реки Цны, вблизи «Тезикова моста»); пляж «Парус» (левый берег канала реки Цны в районе ул. Набережной, 14); пляж «Олимпийский» карьер «Ласковский», пляжная зона со стороны парка «Победа».

В Тамбовском районе запрещено купание на р. Мошляйка, пляж «Белый песок» с. Тулиновка, р. Цна, пляж «Бокинский» с. Бокино. В Котовске под запрет попали пляж «Центральный», пляж «Козий луг», р. Цна, район ул. Октябрьской (Администрация г. Котовска).

В городе Рассказово непригоден для купания пляж «Лесной» в районе Меховой фабрики, в Бондарском районе - р. Б. Ломовис, место отдыха с.Бондари, пруд, место отдыха с.Керша; Мичуринский район - пляж «Заворонежский» на р. Л. Воронеж в с. Заворонежское. В Мичуринске не разрешается купаться на пляжах «Детский», «Мужской», «Женский», «Молодежный».

- Помните, что купание в местах, где вода не соответствует по санитарно-химическим показателям, может привести к возникновению аллергических реакций, которые проявляются в виде высыпаний на коже, зуда, при заглатывании во время купания воды, качество которой не соответствует по микробиологическим и паразитологическим показателям - к возникновению острых кишечных заболеваний, - сообщают в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU