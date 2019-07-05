2019-07-05T12:57:33+03:00
Происшествия

Полицейские изъяли у жителей Тамбовщины около 2,5 кг марихуаны

Наркотики нашли у котовчанина и мичуринца
Ксения АЛЕШИНА
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Котовские полицейские задержали ранним утром, 4 июля, на улице Совхозной 41-летнего мужчину, у которого в пакете находилось полтора килограмма невысушенной марихуаны. Наркотики были изъяты, а котовчанин доставлен в отдел внутренних дел для дачи объяснений.

В этот же день мичуринские полицейские задержали в микрорайоне Кочетовка 32-летнего местного жителя, у изъяли около одного килограмма невысушенной марихуаны. Также в Тамбове было изъято около одного грамма синтетического наркотика «соль» у 30-летнего мужчины в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

- По всем фактам проводятся проверки, по окончании которых будут приняты процессуальные решения. В соответствии с нормами законодательства за незаконный оборот наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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