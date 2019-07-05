2019-07-05T12:33:48+03:00
Происшествия

Мошенник, представившись сотрудником банка, похитил у мужчины на Тамбовщине 76 тысяч рублей

Мужчина приехал в областной центр с севера
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

4 июля 44-летнему мужчине, приехавшему в Тамбов из Мурманской области, по мобильному телефону позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с банковской карты муромчанина происходит несанкционированное снятие денежных средств и добавил, что это, скорее всего, орудуют мошенники. Для блокировки карты попросил сообщить определенные данные. Мужчина поверил мошеннику и сообщил номер карты и ее код. После этого он лишился 76 тысяч 719 рублей.

- В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личности мошенника, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Помните! Банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не спрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с банковскими картами клиентов. Если вам поступил такой звонок, то не нужно сообщать, либо подтверждать свои персональные данные.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мошенники продают билеты на матчи ФК «Тамбов» в Саранске
Во второй раз в Мичуринске состоится конкурс «Яблоневый цвет»
Тамбовчанин украл продукты из магазина и съел их
В Тамбовском районе 33-летнюю женщину пырнули ножом в живот
Четыре пляжа в Тамбове оказались непригодными для купания из-за микробов
Полицейские изъяли у жителей Тамбовщины около 2,5 кг марихуаны
Прокуратура заинтересовалась возгоранием мусора на бывшем полигоне в Тамбовской области
Новичок ФК «Тамбов» отправится на операцию в Испанию
Юная тамбовчанка стала первой на первенстве России по полиатлону
В Тамбовской области женщина на иномарке сбила 12-летнюю велосипедистку
Тамбовчанин воровал неисправные автомобили и сдавал в пункт металлолома
В Тамбове авто с прицепом, выезжая с оптовой базы, наехало на женщину-пешехода
В людных местах Мичуринска установят 52 видеокамеры стоимостью 5 миллионов рублей
В Тамбовской области под следствие попал сотрудник МЧС и директор коммерческой фирмы
Полицейские разыскали троих жителей Тамбовщины, подозреваемых в серийных хищениях
Тамбовские росгвардейцы помогли пенсионерке, которой стало плохо на улице
В Тамбовском районе дети задыхались канализационными стоками
Тамбовская автотранспортная фирма обманула государство на 36 миллионов рублей