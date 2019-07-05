Мошенник, представившись сотрудником банка, похитил у мужчины на Тамбовщине 76 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:30 2019-07-05T12:33:48+03:00

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4 июля 44-летнему мужчине, приехавшему в Тамбов из Мурманской области, по мобильному телефону позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с банковской карты муромчанина происходит несанкционированное снятие денежных средств и добавил, что это, скорее всего, орудуют мошенники. Для блокировки карты попросил сообщить определенные данные. Мужчина поверил мошеннику и сообщил номер карты и ее код. После этого он лишился 76 тысяч 719 рублей.

- В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личности мошенника, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Помните! Банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не спрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с банковскими картами клиентов. Если вам поступил такой звонок, то не нужно сообщать, либо подтверждать свои персональные данные.

ИСТОЧНИК KP.RU