2019-07-05T11:59:54+03:00
Общество

Прокуратура заинтересовалась возгоранием мусора на бывшем полигоне в Тамбовской области

Была проведена проверка
Ксения АЛЕШИНА
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Прокуратура Сосновского района провела проверку по факту возгораний твердых коммунальных отходов на бывшей площадке для хранения ТКО, которые произошли 25 июня текущего года.

Было установлено, что вывозом твердых бытовых отходов на территории Сосновского района занимается ООО «Сосновские коммунальные сети».На протяжении длительного времени мусор свозили на полигон, а затем на площадку для временного хранения ТКО. Из-за того, что площадка для хранения ТКО не была включена в территориальную схему Тамбовской области по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, т.е. по сути являлась самовольной свалкой, Сосновский районный суд от 24 января этого года временно приостановил ее деятельность.

Также прокуроры выявили, что на площадке оставались отдельные скопления отходов, ранее размещенных на полигоне. В свою очередь ООО «Сосновские коммунальные сети» не приняло мер по своевременному вывозу отходов на специализированные места для их захоронения, а также по недопущению их возгорания, чем нарушило природоохранное законодательство.

Бездействие со стороны ООО «Сосновские коммунальные сети», по мнению прокуратуры, создало предпосылки для возгораний отходов, что привело к попаданию в атмосферу вредных веществ продуктов горения.

- В представлении, внесенном в адрес генерального директора предприятия, прокуратура потребовала принять меры по устранению допущенных нарушений, причин и условий им способствовавших. В нем также потребовано решить вопрос о дисциплинарной ответственности виновных лиц, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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