2019-07-05T11:38:02+03:00
Спорт

Новичок ФК «Тамбов» отправится на операцию в Испанию

Экс-форвард ярославского «Шинника» Ишхан Гелоян получил серьезную травму колена
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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На восстановление футболиста потребуется 6 месяцевНа восстановление футболиста потребуется 6 месяцев
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26-летний нападающий ФК «Тамбов» Ишхан Гелоян, который перешел в нашу команду в середине июня из ярославского «Шинника» получил серьезную травму на сборах в Белоруссии. Как пояснил врач ФК «Тамбов» Игорь Давыдов, во время тренировки форвард получил травму коленного сустава.

- Игроку сразу же оказали квалифицированная помощь, сделали пунктирование и обследование МРТ, - говорит Игорь Давыдов. - Диагностика показала тотальное повреждение передней крестообразной связки, а также наличие продольного подкапсулярного разрыва медиального мениска.

Известно, что это наиболее тяжелая травма для футболиста. Обсудив случившееся с руководством клуба, в ФК «Тамбов» приняли решение провести Ишхану Гелояну операцию в Испании у хороших хирургов, гарантирующих необходимый результат с минимальными шансами на рецидив. Сроки восстановления для такой травмы – стандартные, до полугода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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