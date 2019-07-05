Юная тамбовчанка стала первой на первенстве России по полиатлону

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-05T11:15:47+03:00

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В конце июня в станице Динская Краснодарского края прошло первенство России по полиатлону. Юноши и девушки соревновались за победу в пятиборье с бегом. Спортсмены состязались в пяти видах упражнений: спринт, стрельба, метание, плавание и бег на выносливость.

Тамбовскую область представила спортсменка Арина Шафигулина. Среди девочек 12-13 лет она заняла первое место. Как сообщает информационное управление администрации Тамбова, с результатом 355 очков ей удалось обойти 18 соперниц.

Тамбовчанка является воспитанницей детско-юношеской спортивной школы №6 города Тамбова, где занимается под руководством тренера Надежды Сироткиной.

ИСТОЧНИК KP.RU