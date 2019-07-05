В Тамбовской области женщина на иномарке сбила 12-летнюю велосипедистку
Ребенку потребовалась медицинская помощь
Фото с места происшествияФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Примерно в половину четвертого дня на улице Первомайской в районе дома №7«А» села Бондари 4 июля произошло дорожно-транспортное происшествие.
Автомобиль «Toyota RAV4», за рулем которого находилась 61-летняя женщина, сбил 12-летнюю девочку, выехавшую на велосипеде на пешеходный переход.
Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии девочка получила ранения и самостоятельно обратилась в ТОГБУЗ «Бондарская ЦРБ».
ИСТОЧНИК KP.RU