В Тамбове авто с прицепом, выезжая с оптовой базы, наехало на женщину-пешехода

СЕГОДНЯ 10:12 2019-07-05T10:12:42+03:00

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4 июля в Тамбове на улице Пятницкой произошла авария, в результате которой пострадала 56-летняя женщина. Как рассказали в УГИБДД по Тамбовской области, ДТП зафиксировали ранним утром – в 4 часа 55 минут на улице Пятницкой в районе дома №5. В это время 42-летний водитель автомобиля «Богдан» с прицепом, выезжал с оптовой базы, расположенной в этом районе и наехал на пешехода.

- В результате аварии женщина получила травмы и на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU