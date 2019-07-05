2019-07-05T10:12:42+03:00
Происшествия

В Тамбове авто с прицепом, выезжая с оптовой базы, наехало на женщину-пешехода

56-летняя пострадавшая оказалась в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Авария произошла на улице ПятницкойАвария произошла на улице ПятницкойФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

4 июля в Тамбове на улице Пятницкой произошла авария, в результате которой пострадала 56-летняя женщина. Как рассказали в УГИБДД по Тамбовской области, ДТП зафиксировали ранним утром – в 4 часа 55 минут на улице Пятницкой в районе дома №5. В это время 42-летний водитель автомобиля «Богдан» с прицепом, выезжал с оптовой базы, расположенной в этом районе и наехал на пешехода.

- В результате аварии женщина получила травмы и на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мичуринске за 5 миллионов рублей установят 52 видеокамеры в местах массового пребывания людей
В Тамбовской области под следствие попал сотрудник МЧС и директор коммерческой фирмы
Полицейские разыскали троих жителей Тамбовщины, подозреваемых в серийных хищениях
Тамбовские росгвардейцы помогли пенсионерке, которой стало плохо на улице
В Тамбовском районе дети задыхались канализационными стоками
Тамбовская автотранспортная фирма обманула государство на 36 миллионов рублей
Жителей Тамбовской области приглашают на вкусный фестиваль «Вишневарово»
В Тамбовском районе мужчина сорвал с шеи прохожего золотую цепочку
Мичуринские дороги обретают новый асфальт
На Набережной в Тамбове вновь забили речные фонтаны
Тамбовчанка предстанет перед судом за убийство сожителя
Нетрезвый водитель пытался подкупить тамбовского автоинспектора
В Тамбовской области за любительскую рыбалку незаконно брали деньги
Более 100 млн рублей выделили сосудистым центрам Тамбовщины на покупку оборудования
Люки на проезжей части в Тамбове обещают привести в нормативное состояние
Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» признана лучшей на рынке маркетинга лояльности в России
Почти 400 жителей Тамбовщины с начала года стали жертвами мошенников
В аварии на Тамбовщине пострадали 13-летний мотоциклист и его 14-летний пассажир
В Тамбове из-за выпускного вечера Державинцев ограничат движение
В Тамбовской области женщина перевернулась на иномарке
Тамбовская акушерка заняла второе место на Всероссийском конкурсе
Тамбовские ритуальщики заманивали клиентов бесплатными похоронами
В августе в Тамбове начнут ремонтировать дорожное полотно по улице Пятницкой
Тамбовский «Чернозем» вошел в пятерку лучших фестивалей страны
В Тамбовской области открылась выставка лилий
В Тамбове возле Пенсионного фонда прохожий провалился в канализационный люк