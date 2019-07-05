Тамбовчанин воровал неисправные автомобили и сдавал в пункт металлолома

СЕГОДНЯ 10:39 2019-07-05T10:39:16+03:00

Он украл ВАЗ-2102 и УАЗ, которые были припаркованы на улицах города

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30-летний житель Тамбова на улицах города примечал неисправные и давно стоящие автомобили. После чего при помощи знакомого на эвакуаторе доставлял эти машины в пункт приема лома цветного и черного металлов и получал за них деньги. Владельцы ВАЗа-2102 и УАЗа пропажу своих авто заметили лишь спустя несколько дней и обратились за помощью в полицию.

- Сотрудники уголовного розыска в начале июля провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, проверили места сдачи металлолома, в одном из которых обнаружили сданные в утиль разыскиваемые машины. Автомобили были изъяты, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Полицейские опросили работников пункта и выяснили, кто сдавал машины. 30-летнего подозреваемого задержали и доставили в полицию. В отношении тамбовчанина возбуждено два уголовных дела по статье 158 УК РФ «Кража».

- В рамках расследования устанавливаются и другие люди, причастные к хищению, ведется розыск свидетелей и очевидцев преступлений, отрабатывается принадлежность подозреваемого к другим кражам автомобилей, - подчеркнули в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU